Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, kontrolden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Can Yalçın (27) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.  Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Şirinyer Mahallesi Cumhuriyet...

Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, kontrolden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Can Yalçın (27) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. 
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Şirinyer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden İçmeler Mahallesi yönüne giden Can Yalçın yönetimindeki 35 HB 0690 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü Can Yalçın ile Akyan Yapıcı (30) ve Levent Resul Turhan (30), otomobilde sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenler ise itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Can Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ
Yapılan kontrolde, Can Yalçın'ın sürücü belgesine 'alkollü araç kullanmak'tan daha önce el koyulduğu anlaşıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328