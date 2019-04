Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, kontrolden çıkıp, refüje çarpan otomobilin sürücüsü Can Yalçın (27) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Şirinyer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi'nden İçmeler Mahallesi yönüne giden Can Yalçın yönetimindeki 35 HB 0690 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü Can Yalçın ile Akyan Yapıcı (30) ve Levent Resul Turhan (30), otomobilde sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenler ise itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Can Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

EHLİYETİNE EL KOYULMUŞ

Yapılan kontrolde, Can Yalçın'ın sürücü belgesine 'alkollü araç kullanmak'tan daha önce el koyulduğu anlaşıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

