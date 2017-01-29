Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilde 19 yaşındaki sürücü Gökberk Karasu ve arkadaşı 25 yaşındaki Hüseyin Özgünay öldü, 21 yaşındaki İsmail Gürses ise ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 04.45 sıralarında, Keşan-Malkara karayolu Yenimuhacir Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nden Keşan’a giden Gökberk Karasu yönetimindeki 59 LG 557 plakalı otomobillin direksiyon kontrolünü yitirince refüje çarptı. Takla atan otomobil 100 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü Gökberk Karasu ve arkadaşı Hüseyin Özgünay olay yerinde hayatlarını kaybederken, İsmail Gürses ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsmail Gürses, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gürses'in ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ölen Karasu ve Özgünay'ın cesetleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Üç arkadaşın gezmek için Malkara İlçesi'ne bağlı Yaylagöne Mahallesi’nden Keşan'a gittikleri öğrenildi.

Kazada ölen Gökberk Karasu’nun kendisine ait sosyal medya sayfasında, araçta hayatını kaybeden arkadaşı Hüseyin Özgünay ile birlikte kısa süre önce çekilen fotoğrafını paylaştığı görüldü. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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