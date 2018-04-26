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Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü...

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı: 3 ölü, 1 yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı.
Saat 16.00 sıralarında, Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Enginer ise Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren diğer belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, olay yerinde kazayı gören diğer belediye işçilerinden bilgi aldı. Kaza nedeniyle yarım saat kapalı kalan yolda gerekli önlemler alındıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Görgü tanıkları otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu belirtirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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