Otomobil, polis aracına çarptı: 2 polis yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün yakalaması için çalışma başlatıldı. Kaza,...
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan otomobil, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün yakalaması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Kayhan Mahallesi Bekirli Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekibi, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında, sürücü Mehmet Gönül, yönetimindeki 20 DC 465 plakalı otomobil ile yolu kesen Muhsin Altaş idaresindeki 20 A 7561 plakalı polis aracına çarptı. Kazada, polis memurları Altaş ve İsmet Aydoğan yaralandı. Gönül ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları Altay ve Aydoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan otomobil sürücüsü Gönül'ü arıyor.
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