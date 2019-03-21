Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Otomobil pilavcı dükkanına girdi: 2 yaralı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüsünün hakimiyetine kaybettiği otomobil yol kenarındaki pilavcı dükkanına girdi. Kazada sürücü ile dükkanın önünde çay içen bir müşteri...

Otomobil pilavcı dükkanına girdi: 2 yaralı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüsünün hakimiyetine kaybettiği otomobil yol kenarındaki pilavcı dükkanına girdi. Kazada sürücü ile dükkanın önünde çay içen bir müşteri yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Murat Can Arabacı idaresindeki 34 SJ 4443 plakalı otomobil karşı yönden gelerek sokağa dönen Alkan Saçlıoğlu (42) idaresindeki 34 EH 6332 plakalı otomobille çarpıştı. Murat Can Arabacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki pilavcı dükkanına girdi. Kazada dükkanın önünde oturarak çay içen Murat Öztürk (37) otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri kazada yaralanan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk'e ilk müdahalede bulundu. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Can Arabacı ile Murat Öztürk tedavi altına alındı.
Dükkanının sahibi Talip Yazgan, "Dışarıda oturan müşteriye çay verdim, içeriye girdim arkadan bu olay oldu. Dışarıdaki müşteriye çarptı." dedi.
Otomobilin aracına çarptığını iddia eden sürücü Alkan Saçlıoğlu ise, "Ben sola dönüyordum, o da Darıca istikametinden geliyordu, çarptı." diye konuştu.
Dükkana giren otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328