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Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 4 yaralı
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR’in Bornova ilçesinde otomobil, lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına çektiği TIR'a çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara...
GÜVENLİK 27.10.2019, 08:57
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR’in Bornova ilçesinde otomobil, lastiği patladığı için sürücüsünün yol kenarına çektiği TIR'a çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara Caddesi Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Bornova yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, lastiği patladığı için sürücüsü S.Ç.'nin (35) yol kenarına park ettiği 35 HE 0074 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Yusuf Arı (23), Oktay İdiz (20), Cahit Karabulut (20) ve Murat Şahan (29) hafif yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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