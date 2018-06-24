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Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilin, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile eşi ölürken, 2 çocukları yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, D- 655 yolu Döngelli mevkisinde...

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilin, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile eşi ölürken, 2 çocukları yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D- 655 yolu Döngelli mevkisinde meydana geldi. Karadeniz Ereğli yönüne giden Mustafa Tümer'in kullandığı 67 LJ 313 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 81 KJ 305 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, ilk olarak arka koltukta bulunan Zeynep (6) ve Ömer Tümer'i (2) otomobilden çıkardı. Kazada yaralanan 2 çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi, daha sonra ön koltukta sıkışan Mustafa ile eşi Elif Tümer'i araçtan çıkardı. Sağlık görevlileri, Tümer çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri morga götürüldü. TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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