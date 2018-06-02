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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün Samsun-Merzifon karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun kenarında park halindeki Veli...

Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı
AMASYA'da, park halindeki otomobile aynı yönde giden başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Samsun-Merzifon karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun kenarında park halindeki Veli Can Korkmaz'ın (19) 06 FU 3669 plakalı otomobiline, Ahmet Doğan (62) yönetimindeki 55 AV 091 plakalı otomobil sağ tarafından çaptı. Kazada, park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü Veli Can Korkmaz yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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