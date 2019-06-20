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Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki otobüse çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu...

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil, park halindeki otobüse çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkii Örnekköy yol ayrımı yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Karşıyaka yönüne giden ve aşırı hız yaptığı öne sürülen 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, 110 AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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