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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı, çok sayıda ölü var

NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağı mevkiinde meydana geldi....

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı, çok sayıda ölü var

NEVŞEHİR, ()- NEVŞEHİR-Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Kaza, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ürgüp istikametinden Nevşehir istikametine giden 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 50 BC 862 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Öte yandan, 51 KH 644 plakalı otomobil de, kazayı görünce kaza yapan araçlara çarpmamak için duran 50 EC 090 plakalı araca arkadan çarptı. Bu kazada da araçlarda bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, her iki araçta yaşamını yitirenlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.
Soruşturma sürüyor.

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