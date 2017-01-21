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Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki iki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü...

Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki iki kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 SD 893 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı, yanındaki kadın ise yaralandı.
Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan kadın, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.  
Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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