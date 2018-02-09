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Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki baraj mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alan içindeki arı kovanlarına bakmak için bölgeye...

Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
ÇANAKKALE'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki baraj mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alan içindeki arı kovanlarına bakmak için bölgeye gelen Ramazan Özcan (53), 17 TB 447 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada ilçeye bağlı Tongorlu köyüne seyir halinde olan 10 ABP 62 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Karakulak (69) ile eşi Saliha Karakulak (59), yol kenarında park halinde olan 17 TB 447 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç şarampole yuvarlandı. Kazada 10 ABP 62 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Karakulak ve eşi Saliha Karakulak yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hasan Karakulak ve eşi Saliha Karakulak, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Saliha Karakulak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Yol kenarında park halindeyken kazaya karışan 17 TB 447 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Özcan, "Bölgede bulunan arı kovanlarımı kontrol etmek için ormanlık alana geldim. Aracımı da yol kenarına park ettim. Arı kovanlarına bakıp, geri dönecektim. Geri döndüğüm sırada, park halindeki aracıma başka bir araç çarptı. Aracım şarampole yuvarlandı" dedi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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