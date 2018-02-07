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Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı. Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YE 114 plakalı TIR'ın...

Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı.
Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YE 114 plakalı TIR'ın motoru bir anda tutuştu. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, itfaiyeden yardım istedi. Alevler aracın dorsesine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan TIR'ı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları da yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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