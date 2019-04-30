Otomobil, otoparktan çıkan cipe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki otoparktan çıkan cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Otomobilin, cipe çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Gölcük Halıdere Yeni Mahalle mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Karamürsel istikametine giden Eşref Demir (41) idaresindeki 06 LYE 20 plakalı otomobil, yol kenarındaki otoparktan çıkan Zeynep Özçelik (45) idaresindeki 41 H 0533 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobil parçalanırken, cip ise takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Eşref Demir (41) ile aynı araçta bulunan Mehmet Aykan'ın (54) hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İtfaiye ekipleri ise cipin içerisinde sıkışan Zeynep Özçelik ile kızları Ayşe Nur (24) ve Ecrin Sena Özçelik'i (10) araçtan çıkardı. Yaralanan anne ve kızları ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hayatlarını kaybeden Eşref Demir ve Mehmet Aykan'ın cenazeleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Kaza bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, restoranın otoparkından çıkan cipe, hızla gelen otomobilin çarpması, cipin takla atarak karşı şeride savrulması, otomobilin de takla attığı görüldü.Kazada hayatını kaybeden Eşref Demir'in geçmiş tarihlerde sosyal medya hesabında kaza yaptığı otomobili ile çekmiş olduğu videoları paylaştığı görüldü. Demir'in paylaştığı videolardan birinde, yeri belirlenemeyen bir yolda otomobili ile saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hızla seyrettiği görülürken, başka videolarda ise aracıyla patinaj ve drift yaptığı görüldü.

FOTOĞRAFLI