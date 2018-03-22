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Otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü

UŞAK, ()- UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi. ​Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Refiye Astar (62) yönetimindeki 35 CBA 99 plakalı otomobil,...

Otomobil otobüsle çarpıştı: 1 ölü

UŞAK, ()- UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
​Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Refiye Astar (62) yönetimindeki 35 CBA 99 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Cengiz Özkan yönetimindeki 64 AU 449 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Sıkışan otomobil sürücüsü Refiye Astar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Astar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Uşak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otobüs yolcuları ise firmaya ait başka bir araçla yollarına devam etti.

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