Otomobil, öndeki otomobile çarptı: 8 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()- AKSARAY'da, otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Taner Yıldırım (25) yönetimindeki 35 ALH 10 plakalı otomobil, Fatih Yılmaz (36) yönetimindeki 46 AY 068 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki sürücü ile birlikte otomobillerdeki İsmail Yılmaz (59), İbrahim Kapak (52), Selin Necip Yılmaz (40), Emir Gümüş (17), Sena Nur Altuntaş (23) ve Ebubekir Altuntaş (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.