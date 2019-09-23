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Otomobil önce kamyona sonra bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önce kamyona, ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sibel Kaygısız (42) yaralandı, yanındaki Aysel Kaygısız (64) ise hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir-Bursa yolunun Karacabey...
GÜVENLİK 23.09.2019, 17:36
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, önce kamyona, ardından bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Sibel Kaygısız (42) yaralandı, yanındaki Aysel Kaygısız (64) ise hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir-Bursa yolunun Karacabey mevkisinde meydana geldi. Sibel Kaygısız yönetimindeki 35 ADS 592 plakalı otomobil, Kadir Sarıtabak'ın kullandığı 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Kazada Sibel Kaygısız ile yanındaki Aysel Kaygısız (64) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aysel Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sibel Kaygısız ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Balıkesir- Bursa yolunda ulaşımda aksama oldu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Balıkesir-Bursa yolunun Karacabey mevkisinde meydana geldi. Sibel Kaygısız yönetimindeki 35 ADS 592 plakalı otomobil, Kadir Sarıtabak'ın kullandığı 16 JNP 91 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Kazada Sibel Kaygısız ile yanındaki Aysel Kaygısız (64) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aysel Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sibel Kaygısız ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Balıkesir- Bursa yolunda ulaşımda aksama oldu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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