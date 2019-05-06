Otomobil öğrenci servisine çarpıştı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE ()- DÜZCE’de, öğrenci servisiyle çarpışan otomobil yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi 833 Sokak’ta meydana geldi. Ömer Yılmaz yönetimindeki 81 BZ 839 plakalı otomobil, Harun Topal yönetimindeki 81 S 002 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Servis çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki apartmanın bahçesine girerken, otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobile arkadan çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Yılmaz ile eşi Duygu Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Servis aracındaki 7 öğrenci etrafta bulunanlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazayı duyan veliler çocuklarını almak için olay yerine koştu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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