Otomobil nehre uçtu, anne ve bebeği ölümden döndü

AMASYA’da virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil, Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü kadın ve 1 yaşındaki bebeği, ekipler tarafından Yeşilırmak'tan çıkarıldı.Amasya'da 31 yaşındaki Emine Ç. yönetimindeki 05 ED 819 plakalı otomobil, Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinden Talat Öncel Caddesi'ne dönerken virajı hızlı girince savruldu. Otomobil, korkulukları da kırarak Yeşilırmak Nehrine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri, Emine Ç. ile yanında bulunan 1 yaşındaki oğlu Muzaffer Kağan Ç.'yi nehrin içerisinde yapılan çalışmayla kurtardı.Kazada Emine Ç. yara almazken, oğlu hafif yaralandı. Yaralı bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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