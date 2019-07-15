Otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün hatalı solama yaptığı otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde belediye mezbahası mevkisinde meydana geldi. Çerkezköy'den Ergene ilçesi yönüne giden Özgür K. hatalı sollama yapınca, yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Burak A. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Burak A. ile arkasındaki Halil İ., yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Burak A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Özgür K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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