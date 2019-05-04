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Otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem...

Otomobil, motosiklete çarptı: 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil, farı yanmadığı öne sürülen motosiklete çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den ilçe merkezine doğru giden Erdem Beyhan (24) yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, far ve stop lambası yanmadığı öne sürülen Gürkan Suna (24) yönetimindeki 16 JJD 73 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil, önünde sürüklediği motosikletle birlikte tarlaya uçtu. Kazada, motosiklet sürücüsü Gürkan Suna ile Suriye uyruklu Muhammed Rasul (26) yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Rasul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

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