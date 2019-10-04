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Otomobil, market önündeki tezgaha daldı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, marketin önündeki meyve- sebze tezgahına çarptı. Kaza sırasında, tezgah etrafında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi. Kaza, saat 14.00 sıralarında,...
GÜVENLİK 04.10.2019, 16:20
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, marketin önündeki meyve- sebze tezgahına çarptı. Kaza sırasında, tezgah etrafında kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 510 Sokak'ta meydana geldi. B.E. yönetimindeki 35 GC 9974 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki marketin meyve- sebze tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tezgahtaki tüm ürünler, yere saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada hafif yaralanan B.E.'ye ayakta müdahale etti. Otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza sırasında, meyve- sebze tezgahında kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Markette ise hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 510 Sokak'ta meydana geldi. B.E. yönetimindeki 35 GC 9974 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki marketin meyve- sebze tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tezgahtaki tüm ürünler, yere saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada hafif yaralanan B.E.'ye ayakta müdahale etti. Otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza sırasında, meyve- sebze tezgahında kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Markette ise hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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