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Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köprülü kavşaktaki virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bahar Yılmaz'ın...

Otomobil, köprülü kavşakta takla attı: 2 yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köprülü kavşaktaki virajda takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Bahar Yılmaz'ın (32) kullandığı 45 UK 708 plakalı otomobil, köprülü kavşakta viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atıp, Adnan Alış (42) idaresindeki 45 UA 0685 plakalı otomobile çarparak, durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü Bahar Yılmaz ile yanındaki Zeynep Çetin (32) yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz ve diğer yaralı Çetin, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapalı kalan Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'ndaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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