Son Dakika
Otomobil, köprüden uçtu: 3 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69)...
GÜVENLİK 30.10.2019, 13:44
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden araziye uçan otomobildeki sürücü ve eşi ile çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup, araziye ters düşen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı ile yanındaki eşi Fatma (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir'e bağlı Anabaglar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Susamcı (69) yönetimindeki 42 K 9294 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten uçup, araziye ters düşen otomobilin sürücüsü Mahmut Susamcı ile yanındaki eşi Fatma (69) ve oğlu Ramazan Susamcı (47) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5