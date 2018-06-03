Otomobil köprü ayağına çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece, Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çınar yönetimindeki 54 ZC 790 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp köprü ayağına çarptı. Kazada, Mehmet Çınar ile yanındaki Ayşe Tan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Kaza, dün gece, Rüstempaşa Mahallesi Mehter Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Çınar yönetimindeki 54 ZC 790 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp köprü ayağına çarptı. Kazada, Mehmet Çınar ile yanındaki Ayşe Tan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI