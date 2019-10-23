Otomobil koltuğundan 3 bin 550 paket kaçak sigara çıktı

ADANA'da polis, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğunun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, arka koltuğun içine gizlenen 3 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı.Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.