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Otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 yaralı

BİLECİK'te otomobil, kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı. Kaza saat 22.00 sıralarında Şeyh Edebali Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden kent merkezine seyreden Onur...

Otomobil, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 5 yaralı
BİLECİK'te otomobil, kırmızı ışıkta duran başka bir otomobile çarptı, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında Şeyh Edebali Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi istikametinden kent merkezine seyreden Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta duran Gülay Sandal'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 11 DA 465 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Yıldırım, aynı araçta bulunan Adem Usta ve Fatma Kılıç ile 64 KA 225 plakalı otomobilin sürücüsü Gülay Sandal ve Ataman Yüksel yaralandı. Yaralılar hurda haline dönüşen araçlardan olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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