Son Dakika
Otomobil kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı
ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı. Kontrolden çıkıp, ters dönen otomobildeki Kara, kazada yaralanmadı. Kaza, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde meydana geldi. Pazar yeri otoparkından...
GÜVENLİK 27.08.2019, 13:30
ZONGULDAK'ta, Metin Kara (40), otomobili kiraladıktan 2 sonra kaza yaptı. Kontrolden çıkıp, ters dönen otomobildeki Kara, kazada yaralanmadı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde meydana geldi. Pazar yeri otoparkından yokuş inen Metin Kara yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ters döndü. Sürücü Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili 2 saat önce kiraladığını belirten Kara, kazanın dalgınlığı sonucu meydana geldiğini söyledi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Terakki Mahallesi Soğuksu semtinde meydana geldi. Pazar yeri otoparkından yokuş inen Metin Kara yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ters döndü. Sürücü Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili 2 saat önce kiraladığını belirten Kara, kazanın dalgınlığı sonucu meydana geldiğini söyledi. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0