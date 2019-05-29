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Otomobil kereste istifine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, başka bir otomobilin çarpmasıyla savrulan otomobil, kereste istifine çarparak durabildi, sürücü ağır yaralandı. Kaza  İnegöl Ağaç İşleri Sanayii'nde meydana geldi. Halil...

Otomobil kereste istifine çarptı, sürücü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, başka bir otomobilin çarpmasıyla savrulan otomobil, kereste istifine çarparak durabildi, sürücü ağır yaralandı.
Kaza  İnegöl Ağaç İşleri Sanayii'nde meydana geldi. Halil Sülün (24) yönetimindeki 16 Y 3716 plakalı otomobile, Ferruh Kahraman'ın kullandığı 16 MJ 069 plakalı otomobil çarptı. Çarpmayla direksiyon kontrolünü yitiren Sülün, otomobili ile yol kenarında bulunan kereste istifine çarparak durabildi. Kazada Sülün ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sülün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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