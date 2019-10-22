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Otomobil karşı yönden gelen minibüse çarptı: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun Çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre şehir...
GÜVENLİK 22.10.2019, 10:03
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun Çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine giden Aziz Öğün yönetimindeki 27 VN 352 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Daha sonra refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı 34 FD 2252 plakalı minibüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mehmet Doğan, Aziz Öğün, Feramuz Kayar ve Ali Kaymak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Feramuz Kayar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, dün akşam Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun Çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine giden Aziz Öğün yönetimindeki 27 VN 352 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Daha sonra refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil, Mehmet Doğan'ın kullandığı 34 FD 2252 plakalı minibüse çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mehmet Doğan, Aziz Öğün, Feramuz Kayar ve Ali Kaymak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Feramuz Kayar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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