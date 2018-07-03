Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla açarak karşı şeride uçtu. Kazada otomobilde bulunan Muhittin Gökel, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında...

Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla açarak karşı şeride uçtu. Kazada otomobilde bulunan Muhittin Gökel, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Ali Sepici Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tunahan İ.'nin kullandığı 01 ZP 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride uçtu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yanında yolcu konunumunda bulunan arkadaşı Muhittin Gökel ise araçta sıkışarak yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipi, otomobilde sıkışan Gökel'e müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 dakikada araçtan çıkarttığı Gökel'i sağlık ekibine teslim etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gökel'in durumunun ciddi olduğu bildirildi. Sürücü Tunahan İ.'nin yapılan kontrolünde ehliyetini yeni aldığı ve 0,86 promil alkollü olduğu saptandı. 
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325