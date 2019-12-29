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Otomobil, karlı yolda şarampole devrildi: 4 yaralı
SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi, yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas-Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed...
GÜVENLİK 29.12.2019, 17:00
SİVAS'ta, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada 4 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas-Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed Yıldırım'ın (41) kullandığı 58 PC 088 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Yıldırım ile araçtaki Kafiye Yıldırım (48), Hasan Culfa (53) ve Ayşenur Yıldırım (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Sivas-Kayseri yolunun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Muhammed Yıldırım'ın (41) kullandığı 58 PC 088 otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Muhammed Yıldırım ile araçtaki Kafiye Yıldırım (48), Hasan Culfa (53) ve Ayşenur Yıldırım (15) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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