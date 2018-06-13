Otomobil kanala uçtu, sürücünün burnu bile kanamadı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobil su dolu kanalına düştü. Otomobil sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Osmancık ilçesinde Çorum-Osmancık Karayolu Çengelkaya mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Çorum istikametinden Osmancık yönüne doğru giden Erdoğan Uysaler yönetimindeki 19 KU 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su dolu kanala düştü. Kanala ters düşen araçta bulunan sürücü Erdoğan Uysaler, su dolan araçtan kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil, çekici ile kanaldan çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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