Otomobil kanala uçtu: 1 ölü

TOKAT’ın Pazar İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin su dolu kanala uçması sonucu 47 yaşındaki Mehmet Ak boğularak öldü.Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Pazar İlçesi Ovayurt Köyü yakınlarında meydana geldi. Çalıştığı Norveç'ten memleketine tatile gelen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ak, 60 PB 846 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarında bulunan kanala uçtu. Suyun içerisinde ters dönen araç içerisinden çıkamayan Ak boğularak öldü. Tarla sulamaya giden köylülerin kazayı görüp haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından otomobil bir traktöre bağlandıktan sonra yola çıkarıldı. Sürücü Mehmet Ak'ın cesedi araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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