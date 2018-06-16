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Otomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün saat...

Otomobil kanala düştü: Tatile giden 2 kadın yaralandı
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak su tahliye kanalına düşen otomobildeki 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştıkları yerden yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla -Fethiye Karayolu'nun Ortaca ilçesi Kocabel Mevkii'nde meydana geldi. Muğla'dan Fethiye yönüne giden Songül Çabanoğlu, kullandığı 34 GR 3676 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Ters olarak duran otomobilde sıkışan sürücü Songül Çobanoğlu ile yanındaki arkadaşı Suriye uyruklu Cennet Mutarmede, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çabası sonucu güçlükle yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı 2 kadın, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kadın buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iki kadının İstanbul'dan Fethiye bayram tatiline giderken kazada yaralandıkları öğrenildi.

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