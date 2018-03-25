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Otomobil, kamyonete çarptı: 7 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kavşakta kamyonete çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, D-100 karayolu Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçmeye çalışan Cemil Pektaş yönetimindeki...

Otomobil, kamyonete çarptı: 7 yaralı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobilin kavşakta kamyonete çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 karayolu Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçmeye çalışan Cemil Pektaş yönetimindeki 11 SD 753 plakalı kamyonete, arkadan gelen Fatih Eşme yönetimindeki 06 DD 1678 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, metrelerce sürüklenerek devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Cansu Eşme (23) ve Berkan Eşme (19) ile diğer araçtaki Nezaket Pektaş (61), Nezahat Pektaş (19), Şükran Pektaş (61), Faik Pektaş (69) ve Kadriye İşlek (87) yaralandı.
112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

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