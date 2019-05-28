Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, öğlen saatlerinde Kayseri- Malatya yolundaki Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Nur E. yönetimindeki 38 NK 727 plakalı otomobil, Mustafa K. yönetimindeki 38 AAN 483 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ön kısmı hurdaya dönen otomobilde sürücü Samet Nur E ile yanındaki Enes C, Musa E. ve Samet E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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