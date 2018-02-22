Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, arka koltukta oturan Onur Araç (24) kaza yerinde öldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Pamukkale Karayolu Laodikya Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Pamukkale yönüne giden Ali Tatar, yönetimindeki 20 AAB 020 plakalı otomobille, kavşaktan dönmeye çalışan Kemal Sacar'ın kullandığı 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak, yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Kazada otomobil sürücü Ali Tatar ağır yaralanırken, yanındaki Aykut Şahin ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Otomobilin arka koltuğunda oturan yolcu Onur Araç ise kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.KAZA ANI KAMERADAKaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde otomobilin, kamyona arkadan çarpması ve savrularak kaldırıma çıkması yer alıyor.

FOTOĞRAFLI