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Otomobil işyerine girdi: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Kocaeli), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki işyerine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Kaza gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi...

Otomobil işyerine girdi: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Kocaeli), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki işyerine girdi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaza gece saatlerinde, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Nurbanu Mercan yönetimindeki 42 DVA 75 plakalı otomobile, iddiaya göre aynı istikamette giden bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan inşaat malzemeleri satan bir işyerine girdi. İşyerinin camları, tavan kaplamaları, içeride bulunan banyo mobilyaları hasar görürken, otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan Nurbanu Mercan, Tuğba Şenol ve Kerem Kocatepe 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilin işyerine girmesi güvenlik kamerası tarafındaN görüntülenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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