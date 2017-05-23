Otomobil, işyerine çarptı; 1 yaralı 

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir işyerine çarparak takla atan otomobilin, alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inen 39 yaşındaki Sinan Koçoğlu yönetimindeki 14 GC 595 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında et ürünleri satışı yapılan işyerine çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. İşyerinin bulunduğu apartmanın sakinleri, gürültü üzerine korkuya kapılıp kendilerini dışarı attı. Kazada Koçoğlu yaralanırken, işyerinin ise camları kırıldı.

Sinan Koçoğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Koçoğlu'nun alkollü olduğu iddia edildi.

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