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Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarana çarptı. Kazada, otomobildeki Kafiye Kaya (54) ile Fatma Dinç hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesine...

Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarana çarptı. Kazada, otomobildeki Kafiye Kaya (54) ile Fatma Dinç hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi, Karadeniz Akdeniz Yolu üzerinde meydana geldi. İkram Kaya yönetimindeki 52 AAB 411 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan Kafiye Kaya ve Fatma Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü İkram Kaya, Raif Dinç ve Yıldız Dinç ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatı kaybeden Kafiye Kaya ve Fatma Dinç'in cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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