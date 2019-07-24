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Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı

AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.  Kaza, bugün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız...

Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı
AKSARAY'da otomobilin, ışık ihlali yapan motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı. 
Kaza, bugün Aksaray- Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Aziz Kara (15), yönetimindeki plakasız motosikletle kavşakta kırmızı ışıkta bir süre bekledi. Ardından ışık ihlali yapıp motosikletiyle hareket etmesi üzerine Sezer Yılmaz (28) yönetimindeki 38 TV 384 plakalı otomobil çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Yılmaz, eşi Tuğba Yılmaz (25) ile çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp yere düşen ve başında kask bulunmayan Aziz Kara ile kardeşi Metin Kara (12) yaralandı. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı. 
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray  Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI   

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