Otomobil iş makinasına çarptı: 1 ölü 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de tali yola dönüş yapan iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara yönünden Eskişehir yönüne gelen Enes Candar yönetimindeki 35 GC 8400 plakalı otomobil, İmişehir Mahallesi'ne dönüş yapan Hilmi Macuncu'nun kullandığı iş makinesinin kepçesine çarptı. Kazada otomobilde bulunanlar Feyyaz Candan olay yerinde öldü, kardeşi otomobil sürücüsü Enes Candan, diğer kardeşi Mahmut Candan ve yakını Halit Akdaş ağır yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma iş makinesini kullanan Hilmi Macuncu'yu gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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