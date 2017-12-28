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Otomobil ineğe çarptı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Güney Mahallesinde meydana geldi. Zonguldak'tan Samsun’a giden 32 yaşındaki Ozan Serim yönetimindeki 67 AP 252 plakalı otomobilin önüne,...

Otomobil ineğe çarptı
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde yola çıkan ineğe otomobil çarptı.
Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Güney Mahallesinde meydana geldi. Zonguldak'tan Samsun’a giden 32 yaşındaki Ozan Serim yönetimindeki 67 AP 252 plakalı otomobilin önüne, yakındaki akaryakıt istasyonunda hayvan taşıyan bir araçtan diğer araca hayvan nakli yapılırken kaçarak D-100 karayoluna çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken inek ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralanan inek D-100 karayolu üzerinde kesildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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