Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynarca ilçe girişi Güven Kitler Kavşağı'nda meydana geldi. Kaynarca yönüne giden Ahmet Akyıl yönetimindeki 54 VA 791 plakalı otomobil, Orhan Akay yönetimindeki 54 EL 120 plakalı traktöre çarptı. Kazada, Ahmet Akyıl beraberindeki Muhammet Ay ile traktör sürücü Orhan Akay ve eşi İfalet Akay yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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