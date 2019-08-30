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Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza saat 21.00 sıralarında D-650 Karayolunda meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Adnan Dönmez yönetimindeki...
GÜVENLİK 30.08.2019, 21:16
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.00 sıralarında D-650 Karayolunda meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Adnan Dönmez yönetimindeki 54 RB 023 plakalı TIR ile aynı istikamete giden Hasan Karakaş yönetimindeki 54 LL 556 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hacer Turan, Vildan Turan, Ebrar Karakaş ve Eymen Karakaş yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza saat 21.00 sıralarında D-650 Karayolunda meydana geldi. Sakarya'dan Bilecik istikametine seyir halinde olan Adnan Dönmez yönetimindeki 54 RB 023 plakalı TIR ile aynı istikamete giden Hasan Karakaş yönetimindeki 54 LL 556 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hacer Turan, Vildan Turan, Ebrar Karakaş ve Eymen Karakaş yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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