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Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolun üzerindeki Ortadoğu Fuar Merkezi...

Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, otomobil ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Adıyaman karayolun üzerindeki Ortadoğu Fuar Merkezi kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Şeyhmus Şahin yönetimindeki 06 FG 9147 plakalı servis minibüsü, Mustafa Öztürk'ün kullandığı 27 VN 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 işçi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların çekilmesiyle ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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