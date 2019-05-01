Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN’da, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Berk yönetimindeki 02 HP 440 plakalı otomobil ile Hakkı Yolcu'nun kullandığı 21 BS 677 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Yolcu, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Yolcu'yu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Yolcu'nun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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