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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Adamkolu (45) yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali İlhan (51) yönetimindeki 55 GM 245...
GÜVENLİK 13.11.2019, 15:29
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Adamkolu (45) yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali İlhan (51) yönetimindeki 55 GM 245 plakalı otomobil, iddiaya göre, önünde giden otomobili sollamak isterken karşı yönden gelen Bilal Adamkolu yönetimindeki 45 AAZ 511 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletinden düşen kasksız sürücü Adamkolu, yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adamkolu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü İlhan'ın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi Eski Manisa Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ali İlhan (51) yönetimindeki 55 GM 245 plakalı otomobil, iddiaya göre, önünde giden otomobili sollamak isterken karşı yönden gelen Bilal Adamkolu yönetimindeki 45 AAZ 511 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletinden düşen kasksız sürücü Adamkolu, yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adamkolu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü İlhan'ın ifadesine başvurdu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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