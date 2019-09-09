Son Dakika
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Gölhisar- Burdur yolunun Cengiz Köprüsü mevkisinde meydana...
GÜVENLİK 09.09.2019, 09:22
BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Gölhisar- Burdur yolunun Cengiz Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Taner Akyol'un (20) kullandığı 15 HN 708 plakalı otomobil, Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Özyalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Taner Akyol ile otomobilde bulunan Yasin Akyol (15), Halit (19) ve Kemal Demir (17) yaralandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mustafa Özyalçın'ın başında kask olup, olmadığı belirtilmedi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Gölhisar- Burdur yolunun Cengiz Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Taner Akyol'un (20) kullandığı 15 HN 708 plakalı otomobil, Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Özyalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Taner Akyol ile otomobilde bulunan Yasin Akyol (15), Halit (19) ve Kemal Demir (17) yaralandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mustafa Özyalçın'ın başında kask olup, olmadığı belirtilmedi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
24°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0